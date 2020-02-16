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16 Şubat 2020, Pazar
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Başkent'te 3 yenilik

Başkent'te 3 yenilik

Geçen hafta 'u 1-0 yenerek 14 maç sonra galip gelen A.Gücü, bu karşılaşmaya göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. F.Bahçe karşısında , ve 'ın yerine , ve görev yaptı.

Geçen hafta 'u 1-0 yenerek 14 maç sonra galip gelen A.Gücü, bu karşılaşmaya göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. Fenerbahçe karşısında , ve 'ın yerine , ve görev yaptı.

  1. 16.2.2020
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