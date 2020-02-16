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16 Şubat 2020, Pazar
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Ankara'nın gücü

Ankara'nın gücü

Ara transferde yaptığı takviyelerle çıkışa geçen sarı-lacivertliler son 4 haftada 8 puan toplayıp, maç fazlasıyla düşme hattının üstüne çıktı.

MKE Ankaragücü fırtınası, 'yi de yıktı. Teknik direktörlüğe 'ı getirdikten sonra çıkışa geçen sarı-lacivertliler, ligde son 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 8 puan topladı. 20 puana ulaşıp, maç fazlasıyla düşme hattının üstüne çıktı. 2010'dan bu yana Fenerbahçe'yi ilk kez evinde mağlup eden Başkent ekibi, ilk 20 haftada sadece bir galibiyet alabilmişti. Devre arasında yaptığı takviyelerle bambaşka bir kimliğe bürünen sarı-lacivertli takımda ilk golü atan Lobhanidze, "Bugün muazzam oynadık. Hocamızın tüm istediklerini yaptık. maçı sonrası gelecek iki maçta 6 puan alacağız demiştim. Başardığımız için mutluyum" dedi. Sedat Ağçay ise "Sezona sıkıntılı başladık, devre arası iyi oyuncular aldık. Onlar da iyi uyum sağladı" diye konuştu.

AKÇAY: VİRAJI DÖNDÜK
Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Bir virajdı. Büyük bir camia ve büyük bir takıma karşı galip gelmek gelecek günlerle ilgili bizi motive edecek ve yakıt olacak. Özgüven açısından da çok önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz. Bu galibiyeti seyircimize armağan ediyoruz" dedi.

RODRIGUES FIRTINASI
Gerson Rodrigues, Ankaragücü formasıyla çıktığı üç maçında 2 gol, 1 asist üretti.

MİCHALAK: GURUR DOLUYUZ
Ankaragücü'nün attığı 2 golün de asistini yapan Michalak maç sonu mutluydu. Başarılı oyuncu şöyle konuştu: Takımımla gurur duyuyorum. İyi bir takıma karşı oynadık ancak beraber mücadele etmesini bildik. Beraber sevindik, beraber acı çektik ve sonuçta kazandık.

BÜYÜK DESTEK VERDİLER
Ankara'da oynanan mücadelede tribünler tıklım tıklım doluydu. İki takımın taraftarları da bir an olsun susmadı. Sevinen ev sahibi oldu. Bu arada birkaç taraftarı da eski hocaları Mustafa Reşit Akçay'ın çalıştırdığı Başkent ekibine destek verdi.

  1. 16.2.2020
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