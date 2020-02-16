Ankara'nın gücü

MKE Ankaragücü fırtınası, Fenerbahçe'yi de yıktı. Teknik direktörlüğe Mustafa Reşit Akçay'ı getirdikten sonra çıkışa geçen sarı-lacivertliler, ligde son 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 8 puan topladı. 20 puana ulaşıp, maç fazlasıyla düşme hattının üstüne çıktı. 2010'dan bu yana Fenerbahçe'yi ilk kez evinde mağlup eden Başkent ekibi, ilk 20 haftada sadece bir galibiyet alabilmişti. Devre arasında yaptığı takviyelerle bambaşka bir kimliğe bürünen sarı-lacivertli takımda ilk golü atan Lobhanidze, "Bugün muazzam oynadık. Hocamızın tüm istediklerini yaptık. Kasımpaşa maçı sonrası gelecek iki maçta 6 puan alacağız demiştim. Başardığımız için mutluyum" dedi. Sedat Ağçay ise "Sezona sıkıntılı başladık, devre arası iyi oyuncular aldık. Onlar da iyi uyum sağladı" diye konuştu.



AKÇAY: VİRAJI DÖNDÜK

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Bir virajdı. Büyük bir camia ve büyük bir takıma karşı galip gelmek gelecek günlerle ilgili bizi motive edecek ve yakıt olacak. Özgüven açısından da çok önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz. Bu galibiyeti seyircimize armağan ediyoruz" dedi.



RODRIGUES FIRTINASI

Gerson Rodrigues, Ankaragücü formasıyla çıktığı üç Süper Lig maçında 2 gol, 1 asist üretti.



MİCHALAK: GURUR DOLUYUZ

Ankaragücü'nün attığı 2 golün de asistini yapan Michalak maç sonu mutluydu. Başarılı oyuncu şöyle konuştu: Takımımla gurur duyuyorum. İyi bir takıma karşı oynadık ancak beraber mücadele etmesini bildik. Beraber sevindik, beraber acı çektik ve sonuçta kazandık.



BÜYÜK DESTEK VERDİLER

Ankara'da oynanan mücadelede tribünler tıklım tıklım doluydu. İki takımın taraftarları da bir an olsun susmadı. Sevinen ev sahibi oldu. Bu arada birkaç Trabzonspor taraftarı da eski hocaları Mustafa Reşit Akçay'ın çalıştırdığı Başkent ekibine destek verdi.