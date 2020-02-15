Ankaragücü taraftarından Altay Bayındır'a sevgi seli
Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Her iki takım maç öncesi ısınmaya çıktığı esnada Altay Bayındır'a eski takımı Ankaragücü taraftarından jest geldi. MKE Ankaragücü taraftarı sezon başında Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan genç file bekçisini çiçeklerle karşıladı.
MKE Ankaragücü taraftarı, eski futbolcusu Altay Bayındır'ı Eryaman Stadında çiçekle karşıladı. Süper Lig'in 22. haftasında Eryaman Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırlayan MKE Ankaragücü, maç öncesi ısınmaya çıkan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'a güzel bir karşılamada bulundu. MKE Ankaragücü taraftarı eski kalecileri Altay Bayındır'ı önce tribüne çağırdı daha sonra çiçek vererek sportmence başarılar diledi.
- 15.02.2020
- Güncelleme: 15.02.2020 20:23
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Ankaragücü taraftarından Altay Bayındır'a sevgi seli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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