Ankaragücü taraftarından Altay Bayındır'a sevgi seli - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Ankaragücü taraftarından Altay Bayındır'a sevgi seli

Ankaragücü taraftarından 'a sevgi seli

Ankaragücü taraftarından Altay Bayındır'a sevgi seli

'in 22. haftasında sahasında 'yi konuk etti. Her iki takım maç öncesi ısınmaya çıktığı esnada 'a eski takımı Ankaragücü taraftarından jest geldi. MKE Ankaragücü taraftarı sezon başında Fenerbahçe'nin kadrosuna katılan genç file bekçisini çiçeklerle karşıladı.

taraftarı, eski futbolcusu 'ı Eryaman Stadında çiçekle karşıladı. 'in 22. haftasında Eryaman Stadı'nda 'yi ağırlayan MKE Ankaragücü, maç öncesi ısınmaya çıkan Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır'a güzel bir karşılamada bulundu. MKE Ankaragücü taraftarı eski kalecileri Altay Bayındır'ı önce tribüne çağırdı daha sonra çiçek vererek sportmence başarılar diledi.





  1. 15.02.2020
  2. Güncelleme: 15.02.2020 20:23
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ankaragücü taraftarından Altay Bayındır'a sevgi seli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN