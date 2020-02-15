Ersun Yanal'dan istifa sinyali! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Ersun Yanal'dan istifa sinyali!

'dan istifa sinyali!

Ersun Yanal'dan istifa sinyali!

, 'de 22. hafta maçında deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Mücadele sonrası Fenerbahçe teknik direktörü , açıklamalarda bulundu.

ekipleri arasında stres yönetme konusunda en etkisiz takım oldukları itirafında bulunan Yanal, mücadele sonrası yayıncı kuruluş mikrofonuna yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Teknik olarak üstün gözüksek de geçişlerde uzun süredir görmediğimiz kadar kötü bir vardı. Topu geri kazanmadaki süreler arttı. Yaratıcı oyuncu sıkıntı özellikle kanatlarda hep vardı. Geçişleri daha sert oynamalıydık. Kazanamadığımız toplarla stresi yönetemedik. Geçen yıldan bu yana bu stresi yönetme konusunda en etkisiz olarak Fenerbahçe diyebiliriz. Sorumlusu da benim.

Geçen sene çok zor bir durumda geldik. Zor bir sezon geçirdik. Bu sezon da kolay bir sezon geçirmiyoruz. Başkanımız 'un arkasında olmak en büyük arzumuz. Bugün takımlarına ve başkanlarına inanmalı taraftar. Bu yolda Fenerbahçe'nin devam edeceğine olan inançlarını kaybetmesinler. Bu üzüntüyü çalışarak geçebilirsiniz. Üzerimize düşeni Fenerbahçe için yapmaya hazırız" dedi.

''YÖNETİMLE MASAYA YATIRIRIZ''
Başkanımız ve yönetimle masaya yatırırız, karşılıklı olarak tartışırız ve ne gerekiyorsa taşın altına elimizi her zaman sokarız.

  1. 15.02.2020
  2. Güncelleme: 15.02.2020 22:45
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ersun Yanal'dan istifa sinyali! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN