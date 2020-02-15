Ersun Yanal'dan istifa sinyali!
Fenerbahçe, Süper Lig'de 22. hafta maçında deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Mücadele sonrası Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, açıklamalarda bulundu.
Süper Lig ekipleri arasında stres yönetme konusunda en etkisiz takım oldukları itirafında bulunan Yanal, mücadele sonrası yayıncı kuruluş mikrofonuna yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Teknik olarak üstün gözüksek de geçişlerde uzun süredir görmediğimiz kadar kötü bir Fenerbahçe vardı. Topu geri kazanmadaki süreler arttı. Yaratıcı oyuncu sıkıntı özellikle kanatlarda hep vardı. Geçişleri daha sert oynamalıydık. Kazanamadığımız toplarla stresi yönetemedik. Geçen yıldan bu yana bu stresi yönetme konusunda en etkisiz olarak Fenerbahçe diyebiliriz. Sorumlusu da benim.
Geçen sene çok zor bir durumda geldik. Zor bir sezon geçirdik. Bu sezon da kolay bir sezon geçirmiyoruz. Başkanımız Ali Koç'un arkasında olmak en büyük arzumuz. Bugün takımlarına ve başkanlarına inanmalı taraftar. Bu yolda Fenerbahçe'nin devam edeceğine olan inançlarını kaybetmesinler. Bu üzüntüyü çalışarak geçebilirsiniz. Üzerimize düşeni Fenerbahçe için yapmaya hazırız" dedi.
''YÖNETİMLE MASAYA YATIRIRIZ''
Başkanımız ve yönetimle masaya yatırırız, karşılıklı olarak tartışırız ve ne gerekiyorsa taşın altına elimizi her zaman sokarız.
- 15.02.2020
- Güncelleme: 15.02.2020 22:45
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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