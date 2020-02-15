Ersun Yanal'a flaş tepki! "Oynamayacaksa neden alındı?"

Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sarı Kanaryalar 2-1 kaybetti. Adil Rami ve Simon Falette'in yedeklerde bulunması ve Jailson'un ilk 11'de başlaması nedeniyle sarı-lacivertli taraftarlardan teknik direktör Ersun Yanal'a flaş tepkiler geldi.