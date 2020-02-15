Ersun Yanal'a flaş tepki! 'Oynamayacaksa neden alındı?' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Şubat 2020, Cumartesi
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Ersun Yanal'a flaş tepki! "Oynamayacaksa neden alındı?"

Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sarı Kanaryalar 2-1 kaybetti. Adil Rami ve Simon Falette'in yedeklerde bulunması ve Jailson'un ilk 11'de başlaması nedeniyle sarı-lacivertli taraftarlardan teknik direktör Ersun Yanal'a flaş tepkiler geldi.

15 Şubat 2020 Cumartesi 21:22 Güncelleme: 15.02.2020 23:10
Ersun Yanal'a flaş tepki! Oynamayacaksa neden alındı?

Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü, zirve yarışının önemli ekiplerinden Fenerbahçe'yi konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

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Ersun Yanal'a flaş tepki! Oynamayacaksa neden alındı?

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Lobzhanizde ve 75. dakikada Gerson Rodrigues kaydederken, Fenerbahçe'nin tek sayısı 90+6. dakikada Serdar Aziz'den geldi.

Ersun Yanal'a flaş tepki! Oynamayacaksa neden alındı?

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın Jailson'u ilk 11'de başlatarak Adil Rami ve Simon Falette'i yedek bırakması sarı-lacivertli taraftarlardan büyük tepki gördü.

Ersun Yanal'a flaş tepki! Oynamayacaksa neden alındı?

İŞTE SOSYAL MEDYADAN GELEN TEPKİLER

Ersun Yanal'a flaş tepki! Oynamayacaksa neden alındı?
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