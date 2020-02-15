Taraftarın sabrı taştı! ''İstifa et Ersun Yanal''

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oldu. Sarı-lacivertlilerin zirve yolunda puan kaybına tahammülü olmadığı maç hüsranla bitti. İstediği oyunu sahaya yansıtamayan Fenerbahçe sahadan 2-1 mağlup ayrılarak şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar oynanan etkisiz futbola sosyal medyada büyük tepki gösterdi ve teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya çağırdı. İşte o yorumlar...

15 Şubat 2020 Cumartesi 22:04 Güncelleme: 15.02.2020 22:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





