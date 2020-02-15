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Taraftarın sabrı taştı! ''İstifa et Ersun Yanal''
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oldu. Sarı-lacivertlilerin zirve yolunda puan kaybına tahammülü olmadığı maç hüsranla bitti. İstediği oyunu sahaya yansıtamayan Fenerbahçe sahadan 2-1 mağlup ayrılarak şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar oynanan etkisiz futbola sosyal medyada büyük tepki gösterdi ve teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya çağırdı. İşte o yorumlar...
15 Şubat 2020 Cumartesi 22:04 Güncelleme: 15.02.2020 22:10
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 2-1 mağlup olarak önemli bir 3 puanı yitirdi. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Ersun Yanal'ın oyuncu tercihleri ve oyun sistemi tartışmaların odağı olurken, Fenerbahçe taraftarı da sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.
İŞTE SOSYAL MEDYADA ERSUN YANAL TEPKİLERİ
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