Ersun Yanal istifa sinyali verdi

Stresi yönetme konusunda etkisiz bir takım olduklarının altını çizen Yanal, "Teknik olarak üstün gözüksek de geçişlerde uzun süredir görmediğimiz kadar kötü bir Fenerbahçe vardı. Yaratıcı oyuncu sıkıntısı özellikle kanatlarda hep vardı. Geçen yıldan bu yana stresi yönetme konusunda etkisiz. Sorumlu olan benim" dedi. Yanal, sözlerine şöyle devam etti:



ÜZERİME DÜŞENİ YAPARIM

"Zor bir sezon geçiriyoruz. Başkanımız Ali Koç'un arkasında olmak en büyük arzumuz. Başta başkanımızı ve yönetimimizi yalnız bırakmak istemiyorum. Fenerbahçe'nin menfaatleri ve çıkarları neyi gerektiriyorsa onun da arkasında dururum. Kötü futbolun da sorumlusu benim. Fenerbahçe için üzerime düşeni yaparım. Yönetimle durumu masaya yatırır, elimizi taşın altına sokarız. Taraftarımız da desteğini çekmesin, arkamızda olmaya devam etsin."



TOLGA ÇILDIRTTI

Karşılaşmaya 11'de başlayan Tolga Ciğerci, taraftara saç baş yoldurttu. Birçok kez pas hatası yapan Tolga, tehlikeli sayılabilecek bir pozisyonda da çok kötü bir vuruş yaptı.



ALİHAN'A TAM PUAN

Ankaragücü'nde dün öne çıkan isimlerden biri olan Alihan, F.Bahçe altyapısında forma giymişti. 28 yaşındaki stoper, Kanarya'nın etkili silahlarına karşı iyi mücadele etti.

HEDEFTEKİ ADAM YANAL

Maçın ardından sosyal medyada en çok eleştirilen isimlerin başında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal geliyordu. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında dün akşam ağır yara alırken, taraftarlar ağır eleştirilerde bulundu.