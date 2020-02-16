Ersun Yanal istifa sinyali verdi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 90 dakika sonunda bir hayli üzgündü. Yanal, ''Yönetimi yalnız bırakmak istemiyorum. F.Bahçe’nin menfaatleri neyi gerektiriyorsa arkasında dururum'' dedi.
Stresi yönetme konusunda etkisiz bir takım olduklarının altını çizen Yanal, "Teknik olarak üstün gözüksek de geçişlerde uzun süredir görmediğimiz kadar kötü bir Fenerbahçe vardı. Yaratıcı oyuncu sıkıntısı özellikle kanatlarda hep vardı. Geçen yıldan bu yana stresi yönetme konusunda etkisiz. Sorumlu olan benim" dedi. Yanal, sözlerine şöyle devam etti:
ÜZERİME DÜŞENİ YAPARIM
"Zor bir sezon geçiriyoruz. Başkanımız Ali Koç'un arkasında olmak en büyük arzumuz. Başta başkanımızı ve yönetimimizi yalnız bırakmak istemiyorum. Fenerbahçe'nin menfaatleri ve çıkarları neyi gerektiriyorsa onun da arkasında dururum. Kötü futbolun da sorumlusu benim. Fenerbahçe için üzerime düşeni yaparım. Yönetimle durumu masaya yatırır, elimizi taşın altına sokarız. Taraftarımız da desteğini çekmesin, arkamızda olmaya devam etsin."
TOLGA ÇILDIRTTI
Karşılaşmaya 11'de başlayan Tolga Ciğerci, taraftara saç baş yoldurttu. Birçok kez pas hatası yapan Tolga, tehlikeli sayılabilecek bir pozisyonda da çok kötü bir vuruş yaptı.
ALİHAN'A TAM PUAN
Ankaragücü'nde dün öne çıkan isimlerden biri olan Alihan, F.Bahçe altyapısında forma giymişti. 28 yaşındaki stoper, Kanarya'nın etkili silahlarına karşı iyi mücadele etti.
HEDEFTEKİ ADAM YANAL
Maçın ardından sosyal medyada en çok eleştirilen isimlerin başında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal geliyordu. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında dün akşam ağır yara alırken, taraftarlar ağır eleştirilerde bulundu.
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
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canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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