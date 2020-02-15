Max Kruse'den Galatasaray sözleri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olarak beklemediği bir sonuç aldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla önümüzdeki haftaki Galatasaray derbisi öncesi kritik bir 3 puan kaybetti. Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse ve kaleci Altay Bayındır, Ankaragücü maçının ardından karşılaşmayı değerlendirirken, derbiyle ilgili soruyu cevapladı.
MKE Ankaragücü'ne 2-1 kaybeden Fenerbahçe'de Max Kruse karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Kötü bir sonuç aldıklarını söyleyen Kruse, ''Çok fazla söylenecek bir şey yok. Kötü bir sonuç aldık, bunu böyle devam ettiremeyiz. Bireysel performansım hakkında konuşmak istemiyorum çünkü bir bir takımız." dedi.
''DERBİDE ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ''
Galatasaray derbisiyle ilgili görüşleri sorulan Kruse, "Daha maç biteli 5 dakika oldu, Galatasaray derbisini düşünemedim. Bu hafta iyi hazırlanarak derbide elimizden gelenin en iyisini yapacağız. '' ifadelerini kullandı.
''DERBİDE 3 PUANI ALMALIYIZ''
Çıkış yakalayacaklarına inandıklarını kaydeden Altay Bayındır, "Üzgünüz, mutlak kazanmamız gereken maçtı. Derbide alacağımız puanlarla çıkış yakalamalıyız. Takım olarak konuşup bir an önce kendimize gelip, haftaya kazanmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.
Derbide iyi oynamaları gerektiğini kaydeden genç kaleci, "Hafta içi her şeyi konuşacağız. Ne varsa bir an evvel çözüp, Fenerbahçe'mize yakışır bir oyun oynamalıyız. Galatasaray maçından da 3 puan almamız gerekiyor. İyi çalışıp bunu başaracağız.
- 15.02.2020
- Güncelleme: 15.02.2020 23:07
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
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Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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