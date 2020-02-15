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15 Şubat 2020, Cumartesi
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'den sözleri

Max Kruse'den Galatasaray sözleri

, 'in 22. haftasında 'ne 2-1 mağlup olarak beklemediği bir sonuç aldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla önümüzdeki haftaki derbisi öncesi kritik bir 3 puan kaybetti. Fenerbahçe'nin Alman yıldızı ve kaleci Altay Bayındır, Ankaragücü maçının ardından karşılaşmayı değerlendirirken, derbiyle ilgili soruyu cevapladı.

'ne 2-1 kaybeden 'de karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Kötü bir sonuç aldıklarını söyleyen Kruse, ''Çok fazla söylenecek bir şey yok. Kötü bir sonuç aldık, bunu böyle devam ettiremeyiz. Bireysel performansım hakkında konuşmak istemiyorum çünkü bir bir takımız." dedi.


''DERBİDE ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ''
derbisiyle ilgili görüşleri sorulan Kruse, "Daha maç biteli 5 dakika oldu, Galatasaray derbisini düşünemedim. Bu hafta iyi hazırlanarak derbide elimizden gelenin en iyisini yapacağız. '' ifadelerini kullandı.

''DERBİDE 3 PUANI ALMALIYIZ''
Çıkış yakalayacaklarına inandıklarını kaydeden Altay Bayındır, "Üzgünüz, mutlak kazanmamız gereken maçtı. Derbide alacağımız puanlarla çıkış yakalamalıyız. Takım olarak konuşup bir an önce kendimize gelip, haftaya kazanmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Derbide iyi oynamaları gerektiğini kaydeden genç kaleci, "Hafta içi her şeyi konuşacağız. Ne varsa bir an evvel çözüp, Fenerbahçe'mize yakışır bir oyun oynamalıyız. Galatasaray maçından da 3 puan almamız gerekiyor. İyi çalışıp bunu başaracağız.

  1. 15.02.2020
  2. Güncelleme: 15.02.2020 23:07
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