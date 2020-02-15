Rıdvan Dilmen'den Ersun Yanal için flaş sözler: Derbiyi kaybederse gider - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Şubat 2020, Cumartesi
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Rıdvan Dilmen'den Ersun Yanal için flaş sözler: Derbiyi kaybederse gider

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.
15 Şubat 2020 Cumartesi 23:34 Güncelleme: 15.02.2020 23:34
Rıdvan Dilmen'den Ersun Yanal için flaş sözler: Derbiyi kaybederse gider

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'ne konuk oldu. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Ankara ekibi 2-1 kazandı.

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Rıdvan Dilmen'den Ersun Yanal için flaş sözler: Derbiyi kaybederse gider

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Lobzhanizde ve 75. dakikada Gerson Rodrigues kaydederken, Fenerbahçe'nin tek sayısı 90+6. dakikada Serdar Aziz'den geldi.

Rıdvan Dilmen'den Ersun Yanal için flaş sözler: Derbiyi kaybederse gider

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunurken, Vedat Muriç'in penaltı beklediği pozisyonu da yorumladı.

Rıdvan Dilmen'den Ersun Yanal için flaş sözler: Derbiyi kaybederse gider

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN DEĞERLENDİRMELERİ

"Fenerbahçe sol beksiz oynamaya devam ediyor, Deniz Türüç'ten de sol bek olmaz."

Rıdvan Dilmen'den Ersun Yanal için flaş sözler: Derbiyi kaybederse gider

"Sadece Galatasaray maçına endeksli değil hayat. Galatasaray rekabetine baktığın zaman, son dönemde yenilmiyorsun, kazanıyorsun genelde ama son 5 senede rakibin daha fazla şampiyonluğu var. Sen hiç olmamışsın."

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