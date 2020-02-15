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Rıdvan Dilmen'den Ersun Yanal için flaş sözler: Derbiyi kaybederse gider
Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.
15 Şubat 2020 Cumartesi 23:34
Güncelleme: 15.02.2020 23:34
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Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'ne konuk oldu. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Ankara ekibi 2-1 kazandı.
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Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Lobzhanizde ve 75. dakikada GersonRodrigues kaydederken, Fenerbahçe'nin tek sayısı 90+6. dakikada Serdar Aziz'den geldi.
Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunurken, Vedat Muriç'in penaltı beklediği pozisyonu da yorumladı.
İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN DEĞERLENDİRMELERİ
"Fenerbahçe sol beksiz oynamaya devam ediyor, Deniz Türüç'ten de sol bek olmaz."
"Sadece Galatasaray maçına endeksli değil hayat. Galatasaray rekabetine baktığın zaman, son dönemde yenilmiyorsun, kazanıyorsun genelde ama son 5 senede rakibin daha fazla şampiyonluğu var. Sen hiç olmamışsın."