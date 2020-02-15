MKE Ankaragücü 2-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım kritik mücadeleyi 2-1 kaybederek zirve yolunda büyük bir yara aldı. Başkent ekibi ise kritik bir galibiyet alarak kümede kalma adına altın değerinde bir 3 puanın sahibi oldu.
Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanında ağır bir yara aldı. Zirve yolunda puan kaybına tahammülü olmadığı bir maça çıkan Fenerbahçe istediği futbolu sahaya yansıtamadı ve şampiyonluk yolunda beklemediği bir sonuç aldı. MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, zorlu Galatasaray derbisi öncesi önemli bir 3 puanı yitirdi. Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri Lobzhanidze ve Rodrigues kaydetti.
Fenerbahçe'nin tek golü Serdar Aziz'den geldi. Bu sonuçla Ankaragücü puanını 20'ye yükselterek 15. sıraya yükseldi. Fenerbahçe ise 38 puanla 6. sırada kaldı.
EMRE BELÖZOĞLU SAKATLANDI!
Fenerbahçe'de ikinci yarıda Tolga Ciğerci'nin yerine oyuna dahil olan Emre Belözoğlu, 20 dakika sahada kalabildi ve 65. dakikada sol arka adalesinden sakalatlandı.
GUSTAVO GALATASARAY DERBİSİNDE YOK!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, karşılaşmanın 85. dakikada gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. Tecrübeli futbolcu, 23. haftadaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.
- 14.02.2020
- Güncelleme: 15.02.2020 23:08
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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