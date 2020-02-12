Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme! | Galatasaray Fenerbahçe'yi 7-0 ne zaman yendi? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
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'dan 'ye flaş gönderme!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme!

Spor Kulübü, ezeli rakibi 'ye sosyal medyadan ağır bir göndermede bulundu! Sarı kırmızılılar, 1911 tarihinde oynanılan ve Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 7-0'lık skorla mağlup ettiği müsabakayı 'Tarihte bugün' etiketiyle paylaştı! İşte detaylar...

'dan olay paylaşımı...

Sarı kırmızılılar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ezeli rakibine göndermede bulunurken, 1911 tarihinde oynanılan ve Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 7-0'lık skorla mağlup ettiği mücadeleyi hatırlattı.

Galatasaray'ın videolu paylaşımında şu sözler yer aldı;

"11, 7'den büyükmüdür? Matematikçilerin sesini duyar gibiyiz. Fakat, bazı durumlar vardır ki, sayılar sadece nicelik belirtir. Mesela, ölçemediğimiz nitel kavramlar. Pes etmemek veya takım arkadaşının eksiğini kapatmak için verilen mücadeleyi nasıl ölçeklendiririz? Bunların sayısal karşılığı olmayabilir fakat futbol sahasında karşılığı var. Bugün 12 Şubat, tarihte, sayıların çaresiz kaldığı, ruhun sahaya yansıdığı günün yıl dönümü. 12 Şubet 1911 Pazar günü İstanbul'u lodos ele geçirmiş ve tüm deniz seferleri iptal edilmişti. Tek devre oynanan ligdeki Fenerbahçe maçında Galatasarayımızın oyuncuları da etkilenmiş ve takımımız sahaya sadece 6 kişiyle çıkabilmişti. 7. oyuncumuz da santradan 10 dakika sonra takıma dahil olabildi. Kadıköy'de oynanan maçta tarih yazmak bu 7 kişiye nasip oldu. Galatasarayımız 7 oyuncuyla, 7 gol atıp, gol yemeden kazanmayı başarmıştı. Bu mücadelede kulübün4 numaralı kurucu üyesi Celal İbrahim, 4 gol birden atarak yıldızlaşmış, oyuna sonradan, 7. oyuncu olarak dahil olan Emin Bülent de 2 kez rakip fileleri havalandırmıştır. Diğer gol ise İdris Bey'den gelmiştir. Maçın ilginç notlarından biri de ilk devrenin ortalarında, Fenerbahçe kalecisi Ali Said'in sakatlanarak oyundan çıkması ve rakibin yenilen her golde kaleye başka bir oyuncuyu geçirerek müsabakayı tamamlamış olmasıdır. Bugün yıl dönümü olan destansı zaferde forma giyen herkesin ruhu şad olsun"

  1. 12.02.2020
  2. Güncelleme: 12.02.2020 12:31
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