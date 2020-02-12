Beckham'dan Galatasaray'a transfer şoku! Ünlü gazeteci duyurdu...

Luyindama'nın yaşadığı ağır sakatlık sebebiyle ara transfer döneminde Türkiye'den ve dünyadan bir çok isimle iletişime geçen Galatasaray, resmi bir sonuç elde edememişti.

Özellikle bonservisi Sampdoria'da bulunan 27 yaşındaki savunmacı Jeison Murillo ismi üzerinde fazlasıyla duran sarı kırmızılılar, oyuncunun Türkiye'ye gelmek istememesi ve Celta Vigo'ya resmi imzayı atması nedeniyle transferde hüsrana uğramıştı.

Kolombiyalı yıldız konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu lige yabancı bir oyuncu değilim. Buradaki çoğu insan benim karakterimi bilir. Sahada konuşmayı seven bir futbolcuyum. Dolayısıyla, gittiğim yerde konuşulan dil benim için çok önemli. Dilimin konuşulduğu lige geldim. Bu da benim için bir avantaj. Galatasaray'dan teklif aldığım doğru. Ancak kişisel olarak daha farklı planlarım vardı. La Liga'ya geri dönmek benim için çok iyi oldu." ifadesini kullanmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, ocak transfer döneminde Galatasaray'ın gizli operasyon yürüttüğü ismi Kolombiya basını ortaya çıkarttı. Buna göre sarı kırmızılılar, Atlético Nacional takımında forma giyen 20 yaşındaki savunmacı Andrés Reyes'e talip olmuştu.

Futbolred'in haberine göre, ara transferde Galatasaray'ın da girişimlerde bulunduğu Reyes, David Beckham'ın futbolcusu olmaya çok yakın. Inter Miami ile anlaştığı belirtilen savunmacının kısa süre içerisinde yeni kulübüne imzayı atacağı aktarıldı.

DÜNYACA ÜNLÜ GAZETECİ AÇIKLADI

Öte yandan dünyaca ünlü gazeteci Nicolo Schira da, Reyes'in transferini doğrularken, oyuncunun İngiliz efsanenin takımına gideceğini açıkladı.

1.86 boyundaki Andres Reyes son olarak Kolombiya U-20 Milli Takımı ile Polonya'da Dünya U-20 Dünya Kupası'nda boy gösterirken, bu sezon takımıyla toplamda çıktığı 6 müsabakada 1 gol kaydederken 487 dakika sahada durdu.