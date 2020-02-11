"Galatasaray'da Fatih Terim'in takımının izleri yeniden oluşmaya başladı"
A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, 90'A programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Fatih Terim'le ilgili konuşan Tüzemen, "Galatasaray'da Fatih Terim'in takımının izleri yeniden oluşmaya başladı." ifadelerini kullandı.
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