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12 Şubat 2020, Çarşamba
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Lemina'nın partnerini buldu! Seri'nin yerine...

Galatasaray Lemina'nın partnerini buldu! Seri'nin yerine...

Sezon başında kadrosuna kiralık olarak kattığı Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu 'nin 18 milyon Euro olan satın alma opsiyonunu kullanmayacak olan , bu yıldızın yerini dolduracağı ismi buldu.

Sezon sonunda Fildişi Saihlli yıldız 'nin kiralık sözleşmesinde yer alan 18 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak olan , bu ismin yerine Demir Grup 'dan Yandaş'ı kadrosuna katacak.

Sabah'ta yer alan habere göre Seri'den 3 yaş genç olan, 1994 doğumlu Mert Hakan Sivasspor'la sözleşmesini uzatmadı ve sezon sonunda bonservisi elinde Galatasaray'ın yolunu tutacak.

LEMINA'DA FORMÜL KİRALAMAYA DÖNECEK

Lemina ile devam etmeyi planlayan sarı-kırmızılıların A Planı 2020-21 sezonuna orta sahada Lemina- Mert Hakan ikilisi ile girmek. Lemina'nın bonservisini 16 milyon Euro olarak belirleyen Southampton'la görüşmeler başlayacak ve 'zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama' formülü önerilecek.


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  1. 12.02.2020
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