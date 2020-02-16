Deplasmandaki 5’inci yenilgi
Süper Lig'de bu sezon iç sahada iyi bir performans sergileyen Fenerbahçe, dış sahada aynı grafiği çizemedi. Sarı-lacivertliler bu sezon deplasmanda oynadığı 12 maçta 4 galibiyet alırken, 5 kez de yenildi. 3 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.
Bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda Alanya, Kayseri, Sivas ve Trabzonspor'a mağlup olan F.Bahçe; dün akşam da A.Gücü'ne yenilmekten kurtulamadı. Sarı-lacivertliler bu sezon oynadığı 12 maçta sadece 15 puan toplarken, 15 da puan kaybederek zirve yarışında önemli bir avantajı kaçırmış oldu.
- 16.2.2020
- Emre Bol: Ersun Yanal teknik direktör değil kondisyonerdir
- Ersun Yanal: Fenerbahçe için elimi taşın altına koymaktan vazgeçmem
- Erman Toroğlu: Ankaragücü'nün ilk golünden önce elle oynama var
- Erman Toroğlu: Ahmet Nur Çebi ve grubu hesap sormazsa duman olur
- Erman Toroğlu: Fenerbahçe, Galatasaray maçına teknik direktörsüz de çıksa...
- Spor yazarları MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
- Rıdvan Dilmen'den Ersun Yanal için flaş sözler: Derbiyi kaybederse gider
- Taraftarın sabrı taştı! ''İstifa et Ersun Yanal''
- Altay Bayındır'a büyük tepki! ''Bu takımın kalecisi değilsin''
- Ersun Yanal'a flaş tepki! "Oynamayacaksa neden alındı?"
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Deplasmandaki 5’inci yenilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.