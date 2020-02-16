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16 Şubat 2020, Pazar
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Deplasmandaki 5’inci yenilgi

Deplasmandaki 5’inci yenilgi

'de bu sezon iç sahada iyi bir performans sergileyen , dış sahada aynı grafiği çizemedi. Sarı-lacivertliler bu sezon deplasmanda oynadığı 12 maçta 4 galibiyet alırken, 5 kez de yenildi. 3 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

Bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda Alanya, , ve 'a mağlup olan F.Bahçe; dün akşam da A.Gücü'ne yenilmekten kurtulamadı. Sarı-lacivertliler bu sezon oynadığı 12 maçta sadece 15 puan toplarken, 15 da puan kaybederek zirve yarışında önemli bir avantajı kaçırmış oldu.

  1. 16.2.2020
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