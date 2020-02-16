Deplasmandaki 5’inci yenilgi

Bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda Alanya, Kayseri, Sivas ve Trabzonspor'a mağlup olan F.Bahçe; dün akşam da A.Gücü'ne yenilmekten kurtulamadı. Sarı-lacivertliler bu sezon oynadığı 12 maçta sadece 15 puan toplarken, 15 da puan kaybederek zirve yarışında önemli bir avantajı kaçırmış oldu.