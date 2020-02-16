Fener kayıp

Süper Lig'in 22. haftasında A.Gücü ile F.Bahçe karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Ankaragücü, 13. dakikada Saba Lobjanidze'nin golüyle öne geçti. 75. dakikada Gerson Rodrigues, farkı ikiye çıkardı. Fenerbahçe'nin tek golünü 90+6. dakikada Serdar Aziz attı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, son 3 maçta 8 puan kaybederek 38 puanda kalırken, A.Gücü ise 20 puana yükseldi ve maç fazlasıyla küme düşme hattından çıktı.



ZİRVEDEN UZAK KALDI

Ligin ikinci yarısına G.Antep ve Başakşehir galibiyetleriyle başlayan sarı-lacivertliler, ardından Trabzonspor'a yenilgi, Alanyaspor ile berabere kaldı, dün akşam da deplasmanda A.Gücü'ne kaybetti. F.Bahçe üst üste aldığı bu yenilgilerle şampiyon yarışında da büyük yara aldı. Son 3 maçta 8 puan kaybeden ve sadece 2 puan toplayabilen sarı-lacivertiler, maç fazlasıyla lider durumdaki Başakşehir'in 5 puan gerisinde kaldı. F.Bahçe önümüzdeki hafta sahasında ezeli rakibi G.Saray'ı konuk edecek.