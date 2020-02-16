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16 Şubat 2020, Pazar
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Değişiklikler yaramadı

Değişiklikler yaramadı

, Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamladıktan sonra ikinci devre öncesi tek oyuncu değişikliğiyle sistemle oynadı. İlk 45 dakikada dökülen sol ön oyuncusu 'yi kenara alan Yanal yerine kaptan 'nu sahaya sürdü.

Bu değişiklikle Deniz Türüç sol beke geçti. İlk yarı zorlanan Nabil Dirar sağ önde oynamaya başladı. da orta sahaya geçti. Ancak Kanarya yine hücumda etkin olamadı. Tecrübeli oyuncunun sakatlanıp çıkmasının ardından sistem bir kez daha değişti ancak hücumda tıkanınca Ankaragücü deplasmanından puansız döndü.

EMRE iLE 21 DAKİKA
Kanarya'da ikinci yarıya başlarken 'yi kenara çekip Emre Belözoğlu'nu sahaya sürdü. Ancak tecrübeli futbolcu sadece 21 dakika oynayabildi. Ayağında ağrı hisseden 39 yaşındaki yıldız 67'de kulübeye bakarak değişiklik işareti verdi. Yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.

  1. 16.2.2020
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