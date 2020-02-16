Değişiklikler yaramadı

Bu değişiklikle Deniz Türüç sol beke geçti. İlk yarı zorlanan Nabil Dirar sağ önde oynamaya başladı. Emre Belözoğlu da orta sahaya geçti. Ancak Kanarya yine hücumda etkin olamadı. Tecrübeli oyuncunun sakatlanıp çıkmasının ardından sistem bir kez daha değişti ancak Fenerbahçe hücumda tıkanınca Ankaragücü deplasmanından puansız döndü.



EMRE iLE 21 DAKİKA

Kanarya'da teknik direktör Ersun Yanal ikinci yarıya başlarken Tolga Ciğerci'yi kenara çekip Emre Belözoğlu'nu sahaya sürdü. Ancak tecrübeli futbolcu sadece 21 dakika oynayabildi. Ayağında ağrı hisseden 39 yaşındaki yıldız 67'de kulübeye bakarak değişiklik işareti verdi. Yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.