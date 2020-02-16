VAR’dan 2 kritik karar
Ankaragücü’nün ilk golünde kılpayı ofsayt olmadığı belirlendi. Kulusic’in kendi kalesine attığı golden önce ise Vedat Muriç ofsayta yakalandı.
Başkent'teki karşılaşmaya yine VAR damga vurdu. Ankaragücü'nün 13. dakikada Lobjanidze ile attığı golün başlangıcında Michalak için ofsayt incelemesi yapıldı. VAR 'kılpayı' ofsayt olmadığını tespit edince, Mete Kalkavan golü verdi. 50'de Ankaragücülü Kulusic'in kendi kalesine gönderdiği gol sonrası ise yardımcı ofsayt bayrağını çekti. VAR, atağın başlangıcında Muriç'in ofsayt olduğunu belgeleyince Kalkavan golü iptal etti. 18. dakikada ise Tolga Ciğerci ceza sahasında rakibi tarafından çekildiğini iddia etti. Ancak hakem oralı olmadı.
- 16.2.2020
- Emre Bol: Ersun Yanal teknik direktör değil kondisyonerdir
- Ersun Yanal: Fenerbahçe için elimi taşın altına koymaktan vazgeçmem
- Erman Toroğlu: Ankaragücü'nün ilk golünden önce elle oynama var
- Erman Toroğlu: Ahmet Nur Çebi ve grubu hesap sormazsa duman olur
- Erman Toroğlu: Fenerbahçe, Galatasaray maçına teknik direktörsüz de çıksa...
- Spor yazarları MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçını değerlendirdi
- Rıdvan Dilmen'den Ersun Yanal için flaş sözler: Derbiyi kaybederse gider
- Taraftarın sabrı taştı! ''İstifa et Ersun Yanal''
- Altay Bayındır'a büyük tepki! ''Bu takımın kalecisi değilsin''
- Ersun Yanal'a flaş tepki! "Oynamayacaksa neden alındı?"
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
VAR’dan 2 kritik karar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.