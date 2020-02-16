VAR’dan 2 kritik karar

Başkent'teki karşılaşmaya yine VAR damga vurdu. Ankaragücü'nün 13. dakikada Lobjanidze ile attığı golün başlangıcında Michalak için ofsayt incelemesi yapıldı. VAR 'kılpayı' ofsayt olmadığını tespit edince, Mete Kalkavan golü verdi. 50'de Ankaragücülü Kulusic'in kendi kalesine gönderdiği gol sonrası ise yardımcı ofsayt bayrağını çekti. VAR, atağın başlangıcında Muriç'in ofsayt olduğunu belgeleyince Kalkavan golü iptal etti. 18. dakikada ise Tolga Ciğerci ceza sahasında rakibi tarafından çekildiğini iddia etti. Ancak hakem oralı olmadı.