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16 Şubat 2020, Pazar
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VAR’dan 2 kritik karar

VAR’dan 2 kritik karar

Ankaragücü’nün ilk golünde kılpayı ofsayt olmadığı belirlendi. Kulusic’in kendi kalesine attığı golden önce ise Vedat Muriç ofsayta yakalandı.

Başkent'teki karşılaşmaya yine VAR damga vurdu. Ankaragücü'nün 13. dakikada Lobjanidze ile attığı golün başlangıcında Michalak için ofsayt incelemesi yapıldı. VAR 'kılpayı' ofsayt olmadığını tespit edince, golü verdi. 50'de Ankaragücülü Kulusic'in kendi kalesine gönderdiği gol sonrası ise yardımcı ofsayt bayrağını çekti. VAR, atağın başlangıcında Muriç'in ofsayt olduğunu belgeleyince Kalkavan golü iptal etti. 18. dakikada ise ceza sahasında rakibi tarafından çekildiğini iddia etti. Ancak hakem oralı olmadı.

  1. 16.2.2020
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