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15 Şubat 2020, Cumartesi
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'de kritik toplantı! ...

Fenerbahçe'de kritik toplantı! Vedat Muriç...

Sezon başında Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'dan Fenerabahçe'ye 3,5 milyon euro bedelle transfer olan , oynadığı futbolla Avrupa'nın devlerinin dikkatini çekmişti. Kosovalı golcü, ligin ilk yarısının sonlarına doğru performans düşüşü yaşarken, gol yollarındaki etkisini de azalttı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından puan kayıpları 'ı tedirgin ederken, tecrübeli teknik adam Ankaragücü maçı öncesinde Vedat Muriç ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Son olarak Süper Lig'in 21. haftasında, Alanyaspor ile evinde 1-1 berabere kalan 'de gol yollarındaki sıkıntı hat safhaya çıktı.

Fenerbahçe'nin ligde oynadığı ve toplamda 5 puan kaybedilen Trabzon ve Alanya maçlarında gol atamayan ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

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Takvim'in haberine göre Ersun Yanal, "Gereksiz yere strese girme. Sen oyununa bak. Goller mutlaka gelecektir" dedi.

21 hafta boyunca sadece bir kez sakatlığı nedeniyle maç kaçıran Muriqi, 12. haftadaki Yeni Malatyaspor mücadelesinde yer alamamıştı.

Vedat Muriqi, ligde 20 karşılaşmada forma giydi. Tüm maçlara ilk 11'de çıkan Kosovalı forvet, bin 723 dakika süre aldı, 12 gol attı. Muriqi, takımının en skorer ismi olurken, ligde de gol krallığı yarışında yer alıyor.

  1. 15.02.2020
  2. Güncelleme: 15.02.2020 13:35
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