Galatasaray derbisi öncesi Ersun Yanal'dan uyarı!

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 22. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanına konuk olacak. 15 Şubat 2020 Cumartesi 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda oynanacak bu mücadele öncesinde Fenerbahçe'de alarm verildi. Sarı lacivertlilerde Galatasaray maçı öncesinde sarı kart sınırında bulunan 3 isim; Vedat Muriç, Luiz Gustavo ve Altay Bayındır, teknik direktör Ersun Yanal tarafından uyarıldı.

Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisini kaçıracak olan bu 3 isimle kritik toplantı yapan Yanal, ne olursa olsun sakin kalmalarını oyuncularına iletti.

AMAN VEDAT!

Süper Lig'de attığı 12 golle Fenerbahçe'nin gol yükünü çeken Kosovalı Vedat Muriç'i özellikle uyaran Yanal, derbi öncesinde bir problem yaşamak istemiyor.

FAVORİSİ ALTAY

Ceza sınırında olan isimlerden birisi de kaleci Altay Bayındır. Yanal, her zaman ilk olarak 11'e yazdığı ve Süper Lig'de oynanan 21 maçın 21'inde de formayı verdiği Altay'a da Galatasaray derbisi öncesinde güveniyor.