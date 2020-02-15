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15 Şubat 2020, Cumartesi
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derbisi öncesi 'dan uyarı!

Galatasaray derbisi öncesi Ersun Yanal'dan uyarı!

'in 23. haftasında sahasında 'ı ağırlayacak olan 'de hedef mutlak galibiyet. Derbi havasına yavaş yavaş girmeye başlayan sarı-lacivertlilerin tecrübeli teknik direktörü , 3 ismi özel olarak uyardı. İşte detaylar...

Cemil Usta Sezonu 22. haftasında , Ankaragücü deplasmanına konuk olacak. 15 Şubat 2020 Cumartesi 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda oynanacak bu mücadele öncesinde Fenerbahçe'de alarm verildi. Sarı lacivertlilerde maçı öncesinde sınırında bulunan 3 isim; , Luiz Gustavo ve , tarafından uyarıldı.

Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisini kaçıracak olan bu 3 isimle kritik toplantı yapan Yanal, ne olursa olsun sakin kalmalarını oyuncularına iletti.

AMAN VEDAT!
Süper Lig'de attığı 12 golle Fenerbahçe'nin gol yükünü çeken Kosovalı Vedat Muriç'i özellikle uyaran Yanal, derbi öncesinde bir problem yaşamak istemiyor.

FAVORİSİ ALTAY
Ceza sınırında olan isimlerden birisi de kaleci Altay Bayındır. Yanal, her zaman ilk olarak 11'e yazdığı ve Süper Lig'de oynanan 21 maçın 21'inde de formayı verdiği Altay'a da Galatasaray derbisi öncesinde güveniyor.

  1. 15.02.2020
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