Galatasaray derbisi öncesi Ersun Yanal'dan uyarı!
Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de hedef mutlak galibiyet. Derbi havasına yavaş yavaş girmeye başlayan sarı-lacivertlilerin tecrübeli teknik direktörü Ersun Yanal, 3 ismi özel olarak uyardı. İşte detaylar...
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 22. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanına konuk olacak. 15 Şubat 2020 Cumartesi 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda oynanacak bu mücadele öncesinde Fenerbahçe'de alarm verildi. Sarı lacivertlilerde Galatasaray maçı öncesinde sarı kart sınırında bulunan 3 isim; Vedat Muriç, Luiz Gustavo ve Altay Bayındır, teknik direktör Ersun Yanal tarafından uyarıldı.
Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisini kaçıracak olan bu 3 isimle kritik toplantı yapan Yanal, ne olursa olsun sakin kalmalarını oyuncularına iletti.
AMAN VEDAT!
Süper Lig'de attığı 12 golle Fenerbahçe'nin gol yükünü çeken Kosovalı Vedat Muriç'i özellikle uyaran Yanal, derbi öncesinde bir problem yaşamak istemiyor.
FAVORİSİ ALTAY
Ceza sınırında olan isimlerden birisi de kaleci Altay Bayındır. Yanal, her zaman ilk olarak 11'e yazdığı ve Süper Lig'de oynanan 21 maçın 21'inde de formayı verdiği Altay'a da Galatasaray derbisi öncesinde güveniyor.
- 15.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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