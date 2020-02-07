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07 Şubat 2020, Cuma
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derbisinde 'yu izleyecek!

Fenerbahçe derbisinde Radamel Falcao'yu izleyecek!

Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos 'un yardımcısı Oceano Cruz, 'yu izlemek için Süper Lig'in 23. haftasında ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmasına gelecek.

Bir süredir milli formadan ayrı kalan 'ya güzel haber... Yıldız futbolcuyu, teknik direktör 'un yardımcısı Oceano Cruz, 'da ziyaret etti. El Espectador gazetesinde yer alan habere göre Oceano, Queiroz'un kendisinden vazgeçmediğini milli takım için hala düşündüğünü anlattı. Sakatlığı hakkında bilgi aldı. Milli hocanın, ile oynanacak derbiyi izlemek için İstanbul'a gelmeyi düşündüğünü de söyledi.

OYNAMA İHTİMALİ VAR

Radamel Falcao dün tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladı. Kolombiyalı yıldız, Saracchi gibi düz koşu yapmakla yetinirken Pazar akşamı oynanacak olan maçında oynama ihtimali doğdu. Bu durum teknik heyeti oldukça memnun etti.

  1. 7.2.2020
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