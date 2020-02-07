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07 Şubat 2020, Cuma
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kulübeye

Belhanda kulübeye

’i Alanya maçında ‘hasta’ eden Faslı oyuncu, sakatlık ve cezalı olmadığı sürece forma giyemeyecek.

maçında ilk 11'de sahaya çıkan Younes yine beklentilerin altında kaldı. Performansıyla taraftarı hayal kırıklığına uğratan Faslı oyuncu, 'i de çileden çıkarttı. Tecrübeli hocanın, Alanya maçında kimsenin olmadığı bir bölgeye orta yapan Faslı için, "Hasta" yorumu kameralara takılırken bu ilgisiz tavrı formasını da kaybetmesine yol açtı. Bu hafta cezası nedeniyle kadroda yer almayacak olan Belhanda daha sonra ise sakatlık ya da cezalı olmadığı sürece şans bulamayacak.

GİTMİYOR!

'da gözden düşen Belhanda sözleşmesinin sonuna kadar gitmeye niyeti yok. 'a soğuk bakan, 'dan gelen teklifi geri çeviren tecrübeli futbolcunun 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

  1. 7.2.2020
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