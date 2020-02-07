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07 Şubat 2020, Cuma
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Brezilya yolcusu

'da sözleşmesi askıya alınan 'ya, 'nın iki ülkesi ve Arjantin'den teklifler geldiği iddia edildi.

'da sözleşmesi askıya alınan 'ya, 'nın iki ülkesi ve Arjantin'den teklifler geldiği iddia edildi. 33 yaşındaki futbolcunun, özellikle 'dan sonra dünyada en fazla Japon nüfusu ikamet ettiği Brezilya'da bir takımda oynamaya sıcak baktığı ve görüşmeler yaptığı belirtildi.

  1. 7.2.2020
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