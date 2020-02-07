Brezilya yolcusu
Galatasaray'da sözleşmesi askıya alınan Yuto Nagatomo'ya, Güney Amerika'nın iki futbol ülkesi Brezilya ve Arjantin'den teklifler geldiği iddia edildi.
Galatasaray'da sözleşmesi askıya alınan Yuto Nagatomo'ya, Güney Amerika'nın iki futbol ülkesi Brezilya ve Arjantin'den teklifler geldiği iddia edildi. 33 yaşındaki futbolcunun, özellikle Japonya'dan sonra dünyada en fazla Japon nüfusu ikamet ettiği Brezilya'da bir takımda oynamaya sıcak baktığı ve görüşmeler yaptığı belirtildi.
- 7.2.2020
-
O halini görünce şaştı kaldı! 'Sen neymişsin Sergen hocam'
Toplam 1
Yorum
ibrahim sergen harikaydı harika hocada olacak
-
Khabib Nurmagomedov'dan 100 milyon dolarlık rövanş teklifine flaş yanıt!
Toplam 1
Yorum
Osman adamsın sen işte bu !
-
Mbaye Diagne'den Florya ziyareti!
Toplam 1
Yorum
alattin abi efsane geri döndü.hoşgeldin adamım.
Brezilya yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.