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15 Şubat 2020, Cumartesi
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Obradovic 'yle 500. maçında kupa için sahada

Obradovic Fenerbahçe'yle 500. maçında kupa için sahada

Beko Erkek Basketbol Takımı'nın tecrübeli başantrenörü , sarı-lacivertli ekibin başında 500. maçına yarın Solgar Vitamin finalinde Darüşşafaka Tekfen'e karşı çıkacak.

'nda yarın oynanacak final maçıyla 500. kez sarı-lacivertlilerin başında yer alacak Obradovic, 7. sezonunu geçirdiği takımıyla önemli bir kilometre taşını daha geride bırakacak.

Obradovic, tarihi başarılar kazandırdığı sarı-lacivertlilerle ING 'nde 259, 'nde 213, Türkiye Kupası'nda 21, 'nda ise 6 olmak üzere toplam 499 karşılaşmaya çıktı.

Bu karşılaşmalarda , 377 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.

Organizasyonlara göre Obradovic'in Fenerbahçe karnesi şöyle:

Organizasyon Maç sayısı Galibiyet Yenilgi
Basketbol Süper Ligi 259 211 48
THY Avrupa Ligi 213 146 67
Türkiye Kupası 21 17 4
Cumhurbaşkanlığı Kupası 6 3 3
TOPLAM 499 377 122

Not: 2013-2014 sezonunda , ligdeki final serisinin son maçına çıkmadığı için bu karşılaşma istatistiklere dahil edilmemiştir.

YÜZDE 75,5 KAZANMA ORANI

Obradovic, Fenerbahçe'nin başında çıktığı maçlarda önemli bir galibiyet yüzdesi elde etti.

Tecrübeli başantrenör, 7. sezonunu geçirdiği sarı-lacivertlilerle 499 maçta 377 galibiyet aldı ve yüzde 75,5 kazanma oranı yakaladı.

11. KUPA İÇİN SAHADA

, 500. maçında kulübe 11. kez kupa sevinci yaşatmak için yarın parkeye çıkacak.

Obradovic'i 2013 yılında takımın başına getiren sarı-lacivertliler, 1 THY Avrupa Ligi, 4 Türkiye Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Türkiye Kupası zaferi yaşadı.

Sırp başantrenörden önce tarihinde 13 kupası bulunan sarı-lacivertliler, 7 yılda Obradovic'le 10 kupayı müzesine götürdü.

  1. 15.02.2020
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