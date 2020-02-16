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16 Şubat 2020, Pazar
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Zorunlu değişiklik

Zorunlu değişiklik

'de dün 3 hafta sonra ilk 11'de mecburi değişikliğe gidildi. , antrenmada sakatlanan 'in yerine 'ü ilk 11'de görevlendirdi. kupa maçında 2 ay sonra sahalara dönen da 21 kişilik kadroda yer aldı.

'de dün 3 hafta sonra ilk 11'de mecburi değişikliğe gidildi. , antrenmada sakatlanan 'in yerine 'ü ilk 11'de görevlendirdi. kupa maçında 2 ay sonra sahalara dönen da 21 kişilik kadroda yer aldı.

  1. 16.2.2020
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