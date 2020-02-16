Fenerbahçe'nin kalesine gelen ilk top gol oluyor!

Deplesmanda A.Gücü'ne konuk olan sarı-lacivertliler, evsahibi ekibin ilk atağında kalesinde golü gördü. Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de oynadığı 22 maçın 17'sinde gol yerken, bu karşılaşmaların 12'sinde kalesine gelen ilk top gol oldu. Bu arada sarı-lacivertlilerin file bekçisi Altay Bayındır, A.Gücü'nün attığı golde hatalı bir çıkış yaparak, takımının 13. dakikada mağlup duruma düşmesine neden oldu. Öte yandan A.Gücü taraftarları dün akşamki maç öncesinde kaleci Altay'ı tribünlere çağırarak "A.Gücülü Altay" diye bağırdılar.