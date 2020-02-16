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16 Şubat 2020, Pazar
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'de Muriç durdu

Fenerbahçe'de Muriç durdu

'nin gol makinesi Vedat Muriç adeta stop etti. Son olarak karşılaşmasında fileleri sarsan Kosovalı forvet 3 maçtır boş geçiyor.

ve mücadelelerinde suskun kalan 25 yaşındaki futbolcu, A.Gücü deplasmanında da kayıptı. İkili mücadelelerde de eskisi gibi güçlü görünmedi.

  1. 16.2.2020
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