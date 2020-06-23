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23 Haziran 2020, Salı
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Ankaragücü’nden ’ye itiraz

Ankaragücü’nden TFF’ye itiraz

Başkent ekibi, ’in skandal yönetimine sahne olan maçında, attıkları 2. golün ofsayt sebebiyle geçerli sayılmaması nedeniyle ’ye itirazda bulunacak.

Hakem , yardımcıları ve VAR ekibinin damga vurduğu, Ankaragücü- maçının yankıları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin Başkanı Fatih Mert, attıkları ikinci golün ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmaması nedeniyle 'ye itiraz edeceklerini açıkladı. Başkan Mert, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cuma günü sayılmayan golümüz, dün (önceki gün) 'in benzer pozisyonda sayılan golü. Kulüp olarak itirazlarımızı yarın (bugün) yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Başakşehir karşısında Gerson Rodrigues'in 12. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Ankaragücü'nün 22. dakikada bulduğu 2. gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmamıştı.
  1. 23.6.2020
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