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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Başkanı açıkladı! Başakşehir maçı için ...

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert açıkladı! Başakşehir maçı için itiraz...

'in 28. haftasında 'e 2-1 mağlup olan 'nde başkan , "Cuma günü bizim sayılmayan golümüz, dün 'in benzer pozisyonda sayılan golü. Kulüp olarak itirazlarımızı yarın yapıyoruz" dedi.

Kulübü Başkanı , maçında attıkları ikinci golün ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmaması nedeniyle federasyona edeceklerini açıkladı.

Kulüp Başkanı Fatih Mert, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cuma günü bizim sayılmayan golümüz, dün 'in benzer pozisyonda sayılan golü. Kulüp olarak itirazlarımızı yarın yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü, 28. haftanın açılış maçında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilmişti.

Gerson Rodrigues'in 12. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen MKE Ankaragücü'nün 22. dakikada bulduğu ikinci gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmamıştı.

Medipol Başakşehir, ikinci devre Danijel Aleksic ve Edin Visca'nın attığı gollerle üç puan almıştı.

  1. 22.06.2020
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