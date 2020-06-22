MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert açıkladı! Başakşehir maçı için itiraz...
Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde başkan Fatih Mert, "Cuma günü bizim sayılmayan golümüz, dün Gaziantep'in benzer pozisyonda sayılan golü. Kulüp olarak itirazlarımızı yarın yapıyoruz" dedi.
Kulüp Başkanı Fatih Mert, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cuma günü bizim sayılmayan golümüz, dün Gaziantep'in benzer pozisyonda sayılan golü. Kulüp olarak itirazlarımızı yarın yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
MKE Ankaragücü, 28. haftanın açılış maçında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilmişti.
Gerson Rodrigues'in 12. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen MKE Ankaragücü'nün 22. dakikada bulduğu ikinci gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmamıştı.
Medipol Başakşehir, ikinci devre Danijel Aleksic ve Edin Visca'nın attığı gollerle üç puan almıştı.
- 22.06.2020
- Japonya 2023 Kadınlar Dünya Kupası adaylığından vazgeçti
- Manchester City-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Lionel Messi Barcelona ile devam dedi! Sözleşmesinde...
- Everton - Liverpool (Merseyside) derbisi izlenme rekoru kırdı!
- Leganes-Granada maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Turgay Demir: Fenerbahçe takımı Volkan ve Emre'ye isyan ediyor
- Canlı yayında açıkladı! Mert Hakan Yandaş yüzde 99.9 Fenerbahçe'de
- Gaziantep FK'nın kazandığı penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu yorumladı
- "Galatasaray için bugün artık kredisi olmayan maç"
- Gürcan Bilgiç: Ben bugünün favorisi Fenerbahçe
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert açıkladı! Başakşehir maçı için itiraz... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.