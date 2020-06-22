Bolu büyük fırsat tepti

Düşme hattının hemen üzerinde yer alan Boluspor, 6 puan önünde olan Altınordu'yu sahasında konuk etti. Taraflar 90 dakika sonunda golsüz berabere kalırken, ev sahibi Boluspor, rakibini elinden kaçırarak önemli bir fırsatı tepti: 0-0. 24 puanlı Osmanlıspor, bugün Adana Demirspor'u yenerse, 26 puanlı Boluspor'u atış hattına itecek. Boluspor önümüzdeki hafta Menemenspor deplasmanına çıkarken, aradaki puan farkını koruyan Altınordu, sahasında Keçiörengücü'nü misafir edecek.