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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Bolu büyük fırsat tepti

Bolu büyük fırsat tepti

Sahasında Altınordu ile golsüz berabere kaldı düşme hattından uzaklaşma şansını kaçırdı...

Düşme hattının hemen üzerinde yer alan , 6 puan önünde olan Altınordu'yu sahasında konuk etti. Taraflar 90 dakika sonunda golsüz berabere kalırken, ev sahibi Boluspor, rakibini elinden kaçırarak önemli bir fırsatı tepti: 0-0. 24 puanlı , bugün 'u yenerse, 26 puanlı Boluspor'u atış hattına itecek. Boluspor önümüzdeki hafta Menemenspor deplasmanına çıkarken, aradaki puan farkını koruyan Altınordu, sahasında Keçiörengücü'nü misafir edecek.

  1. 22.6.2020
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