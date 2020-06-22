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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Play-off’a kalmak istiyoruz

Play-off’a kalmak istiyoruz

8 Şubat 2020'de yoğun kar yağışı nedeniyle -İstanbul maçı 34. dakikada ertelenmişti.

8 Şubat 2020'de yoğun kar yağışı nedeniyle -İstanbul maçı 34. dakikada ertelenmişti. Giresun Asbaşkanı Sinan Akgün salı günü 17.30'da oynanacak maç hakkında konuştu. Akgün, "Karşılaşmaya 1-0'lık skorla geride başlayacağız ama kazanmak istiyoruz. İlk altı sıradaki takımlara yaklaşma ve play-off amacımızda sapma yok. Zoru başarmalıyız" diye konuştu.

  1. 22.6.2020
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