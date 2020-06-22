Play-off’a kalmak istiyoruz

8 Şubat 2020'de yoğun kar yağışı nedeniyle Giresun-İstanbul maçı 34. dakikada ertelenmişti. Giresun Asbaşkanı Sinan Akgün salı günü 17.30'da oynanacak maç hakkında konuştu. Akgün, "Karşılaşmaya 1-0'lık skorla geride başlayacağız ama kazanmak istiyoruz. İlk altı sıradaki takımlara yaklaşma ve play-off amacımızda sapma yok. Zoru başarmalıyız" diye konuştu.