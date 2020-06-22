Bursaspor’da Üzülmez ayrıldı

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Bursaspor, salgın sonrası ilk maçında K.Gücü'ne 1-0 yenilmişti. Bu sonucun ardından İbrahim Üzülmez'le yollar ayrıldı. Sezona Yalçın Koşukavak ile başlayan yeşil-beyazlılar 16. haftada Üzülmez'i getirmişti. Üzülmez ligde 14 maçta; 6 galibiyet, 4 yenilgi ve 4 beraberlik aldı. Sportif Direktör Selçuk Erdoğan da istifa etti. İsmail Ertekin, Uğur Tütüneker ve Mustafa Er'in isimleri geçiyor.

TEŞEKKÜR ETTİ

İbrahim Üzülmez veda mesajında şu ifadeleri kullandı: Görev yapmaktan mutluluk duyduğum Bursaspor teknik direktörlüğünden karşılıklı anlaşarak ayrıldım. Destek olan taraftara, başkana, yönetime, futbolculara ve çalışanlara teşekkür ederim. Başarı dilerim.