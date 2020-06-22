Bursaspor’da Üzülmez ayrıldı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Bursaspor’da Üzülmez ayrıldı

’da Üzülmez ayrıldı

Bursaspor’da Üzülmez ayrıldı

Teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı. Hoca adayları arasında , ve anılıyor...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan , salgın sonrası ilk maçında K.Gücü'ne 1-0 yenilmişti. Bu sonucun ardından İbrahim Üzülmez'le yollar ayrıldı. Sezona ile başlayan yeşil-beyazlılar 16. haftada Üzülmez'i getirmişti. Üzülmez ligde 14 maçta; 6 galibiyet, 4 yenilgi ve 4 beraberlik aldı. Sportif Direktör Selçuk Erdoğan da istifa etti. , ve 'in isimleri geçiyor.

TEŞEKKÜR ETTİ

İbrahim Üzülmez veda mesajında şu ifadeleri kullandı: Görev yapmaktan mutluluk duyduğum Bursaspor teknik direktörlüğünden karşılıklı anlaşarak ayrıldım. Destek olan taraftara, başkana, yönetime, futbolculara ve çalışanlara teşekkür ederim. Başarı dilerim.

  1. 22.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bursaspor’da Üzülmez ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA