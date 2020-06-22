Bursaspor’da Üzülmez ayrıldı
Teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollar ayrıldı. Hoca adayları arasında İsmail Ertekin, Uğur Tütüneker ve Mustafa Er anılıyor...
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Bursaspor, salgın sonrası ilk maçında K.Gücü'ne 1-0 yenilmişti. Bu sonucun ardından İbrahim Üzülmez'le yollar ayrıldı. Sezona Yalçın Koşukavak ile başlayan yeşil-beyazlılar 16. haftada Üzülmez'i getirmişti. Üzülmez ligde 14 maçta; 6 galibiyet, 4 yenilgi ve 4 beraberlik aldı. Sportif Direktör Selçuk Erdoğan da istifa etti. İsmail Ertekin, Uğur Tütüneker ve Mustafa Er'in isimleri geçiyor.
TEŞEKKÜR ETTİ
İbrahim Üzülmez veda mesajında şu ifadeleri kullandı: Görev yapmaktan mutluluk duyduğum Bursaspor teknik direktörlüğünden karşılıklı anlaşarak ayrıldım. Destek olan taraftara, başkana, yönetime, futbolculara ve çalışanlara teşekkür ederim. Başarı dilerim.
- 22.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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