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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Tek hedef 3 puan

Tek hedef 3 puan

, maçını kazanmaktan başka bir yol olmadığını söyledi.

, maçını kazanmaktan başka bir yol olmadığını söyledi. Başarılı çalıştırıcı, bu hafta rakiplerinin birbirleriyle karşılaşması içinse, "Biz sadece kendi maçlarımızı kazanmaya odaklandık. Kalan maçların hepsini kazanarak Büyük Altay'ı layık olduğu 'e çıkarmak istiyoruz" dedi.
  1. 27.6.2020
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