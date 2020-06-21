Bursaspor'da ayrılık! Sportif direktör Selçuk Erdoğan görevi bıraktı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Bursaspor'da ayrılık! Görevini bıraktı

'da ayrılık! Sportif direktör görevi bıraktı

Bursaspor'da ayrılık! Sportif direktör Selçuk Erdoğan görevi bıraktı

1. Lig takımlarından 'da flaş bir ayrılık yaşandı. Yeşil-beyazlı ekibin sportif direktör , görevinden ayrıldığını açıkladı.

1. Lig ekiplerinden 'da sportif direktör görevinden ayrıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sportif direktör Selçuk Erdoğan'ın, kendi isteği doğrultusunda görevinden ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sezon başından bu yana çıktığımız zorlu ve meşakkatli yolculukta gösterdiği emekler ve aldığı sorumluluklar için kendisine teşekkür eder kariyerinde başarılar dileriz" denildi.


  1. 21.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bursaspor'da ayrılık! Sportif direktör Selçuk Erdoğan görevi bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA