Bursaspor'da ayrılık! Sportif direktör Selçuk Erdoğan görevi bıraktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da sportif direktör Selçuk Erdoğan görevinden ayrıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sportif direktör Selçuk Erdoğan'ın, kendi isteği doğrultusunda görevinden ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Sezon başından bu yana çıktığımız zorlu ve meşakkatli yolculukta gösterdiği emekler ve aldığı sorumluluklar için kendisine teşekkür eder kariyerinde başarılar dileriz" denildi.



