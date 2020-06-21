Bursaspor'da ayrılık! Sportif direktör Selçuk Erdoğan görevi bıraktı
TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor'da flaş bir ayrılık yaşandı. Yeşil-beyazlı ekibin sportif direktör Selçuk Erdoğan, görevinden ayrıldığını açıkladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da sportif direktör Selçuk Erdoğan görevinden ayrıldı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sportif direktör Selçuk Erdoğan'ın, kendi isteği doğrultusunda görevinden ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Sezon başından bu yana çıktığımız zorlu ve meşakkatli yolculukta gösterdiği emekler ve aldığı sorumluluklar için kendisine teşekkür eder kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
- 21.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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