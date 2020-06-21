Osmanlıspor'da test sonuçları belli oldu! Corona virüsü... - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Osmanlıspor'da test sonuçları belli oldu! Corona virüsü...

'da test sonuçları belli oldu! Corona virüsü...

Osmanlıspor'da test sonuçları belli oldu! Corona virüsü...

Başkent ekiplerinden 'da mücadelesi öncesi gerçekleştirilen corona virüsü (Covid-19) test sonuçları belli oldu. Gerçekleştirilen testlerde herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı.

1. Lig ekiplerinden Kulübü, maçı öncesi yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yöneticilerimiz, teknik ekibimiz, futbolcularımız ve personelimize sağlık ekibimizce yapılan Kovid-19 testinin sonuçları negatif çıkmıştır." denildi.

Demirspor ile Osmanlıspor arasındaki 29. haftanın kapanış maçı, yarın 5 Ocak Stadı'nda oynanacak.

  1. 21.06.2020
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