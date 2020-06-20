B.B Erzurumspor 1-0 Eskişehirspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Erzurum 90+6'da altın buldu!

B.B Erzurumspor 1-0 | MAÇ SONUCU

B.B Erzurumspor 1-0 Eskişehirspor | MAÇ SONUCU

'de şampiyonluk hesapları yapan Erzurumspor, 29. haftada konuk ettiği son sıradaki 'u son saniyede yıktı. Dadaşlar'a zaferi getiren golü 90+6'da kaydetti. Puanını 50'ye yükselten 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

'in 29. haftasında Erzurumspor, sahasında 'u konuk etti. Son sıradaki rakibine karşı oldukça zorlanan Dadaşlar, 90+6'da 'ın golüyle üç puana uzandı.

Ligde 3 maç sonra kazanan 2. sıradaki puanını 50'ye yükseltip en yakın takipçisi ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.

11 puanla son sırada yer alan Eskişehir'in kümede kalma umutları iyice tükendi.

  1. 20.06.2020
  2. Güncelleme: 20.06.2020 22:40
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