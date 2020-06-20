B.B Erzurumspor 1-0 Eskişehirspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'de şampiyonluk hesapları yapan BŞB Erzurumspor, 29. haftada konuk ettiği son sıradaki Eskişehirspor'u son saniyede yıktı. Dadaşlar'a zaferi getiren golü 90+6'da Batuhan Artarslan kaydetti. Puanını 50'ye yükselten Erzurum 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
TFF 1. Lig'in 29. haftasında BŞB Erzurumspor, sahasında Eskişehirspor'u konuk etti. Son sıradaki rakibine karşı oldukça zorlanan Dadaşlar, 90+6'da Batuhan Artarslan'ın golüyle üç puana uzandı.
Ligde 3 maç sonra kazanan 2. sıradaki Erzurum puanını 50'ye yükseltip en yakın takipçisi Bursa ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.
11 puanla son sırada yer alan Eskişehir'in kümede kalma umutları iyice tükendi.
- 20.06.2020
- Güncelleme: 20.06.2020 22:40
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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