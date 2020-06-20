Balıkesirspor 0-1 Menemenspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Menemen galibiyeti hatırladı!

0-1 | MAÇ SONUCU

Balıkesirspor 0-1 Menemenspor | MAÇ SONUCU

'in 29. haftasında , deplasmanda 'u 'ın golüyle 1-0 mağlup etti. 6 hafta sonra kazanan ekibi puanını 38'e yükseltirken, galibiyet hasreti 6 maça çıkan Bal-Kes 35 puanda kaldı.

'in 29. haftasında ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip zorlu mücadeleden 1-0 galip ayrılarak ligde 6 maç sonra üç puanla tanıştı.

temsilcisine galibiyeti getiren golü 76'da kaydetti.

Menemenspor bu sonuçla puanını 38'e yükseltip 11. sırada yer alırken, 12. basamaktaki Bal-Kes 35 puanda kaldı.

  1. 20.06.2020
  2. Güncelleme: 20.06.2020 23:05
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