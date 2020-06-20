Balıkesirspor 0-1 Menemenspor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 29. haftasında Menemenspor, deplasmanda Balıkesirspor'u Rıdvan Koçak'ın golüyle 1-0 mağlup etti. 6 hafta sonra kazanan İzmir ekibi puanını 38'e yükseltirken, galibiyet hasreti 6 maça çıkan Bal-Kes 35 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'in 29. haftasında Balıkesirspor ile Menemenspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip zorlu mücadeleden 1-0 galip ayrılarak ligde 6 maç sonra üç puanla tanıştı.
İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golü 76'da Rıdvan Koçak kaydetti.
Menemenspor bu sonuçla puanını 38'e yükseltip 11. sırada yer alırken, 12. basamaktaki Bal-Kes 35 puanda kaldı.
- 20.06.2020
- Güncelleme: 20.06.2020 23:05
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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