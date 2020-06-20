Keçiörengücü - Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1. Lig 'in 29. haftasında Keçiörengücü ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Keçiören Aktepe Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Bugün oynanacak maç öncesinde 46 puanlı Bursaspor üçüncü, 35 puanlı Keçiörengücü ise 10. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Bursaspor kendi evinde 1-0'lık skorla kazanmıştı.

KEÇİÖRENGÜCÜ - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Keçiörengücü - Bursaspor maçı 17:00'da başlayacak. Maçı Bein Sports Max 1 canlı yayınlayacak.

KEÇİÖRENGÜCÜ - BURSASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydın, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, İshak Çakmak, Diabang Dialiba, Levy Madinda, Theo Mendy, Jeremy Bokila

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayfur Bingöl, Mamadou Diarra, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Selçuk Şahin, Abdullahi Shehu, Abdou Razack Traore, Özer Hurmacı, Kubilay Kanatsızkuş, Yevhen Seleznyov