Futbolcu fabrikası Bursaspor!

Güçlü altyapısı ve başarılarıyla Türk futboluna değer katan Bursaspor, turizm için atfedilen 'Bacasız Sanayi' unvanının futboldaki temsilcisi oldu. Süper Lig şampiyonluğu bulunan, Türk futbol tarihinde "Dört Büyükler" olarak tabir edilen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor dışında bu başarıya ulaşan tek takım olan Bursaspor, son yıllarda altyapısından yetişen futbolcularla adından söz ettiriyor. Son 10 yılda Milli Takım düzeyine 150'yi aşkın genç futbolcu kazandırılırken, en az TFF 1. Lig düzeyinde olmak üzere ise 70'ten fazla futbolcu ise profesyonel sözleşmelere imza atarak forma şansı buldu.