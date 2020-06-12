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12 Haziran 2020, Cuma
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Futbolcu fabrikası !

Futbolcu fabrikası Bursaspor!

2010’daki şampiyonlukla 5’inci büyük olma onurunu yaşayan , son yıllarda Türk futboluna kazandırdığı yeteneklerle ‘’ gibi.

Güçlü altyapısı ve başarılarıyla Türk futboluna değer katan , turizm için atfedilen '' unvanının futboldaki temsilcisi oldu. şampiyonluğu bulunan, Türk tarihinde "Dört Büyükler" olarak tabir edilen , , ve dışında bu başarıya ulaşan tek takım olan Bursaspor, son yıllarda altyapısından yetişen futbolcularla adından söz ettiriyor. Son 10 yılda düzeyine 150'yi aşkın genç futbolcu kazandırılırken, en az 1. Lig düzeyinde olmak üzere ise 70'ten fazla futbolcu ise profesyonel sözleşmelere imza atarak forma şansı buldu.

  1. 12.6.2020
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