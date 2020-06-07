Bursaspor’da forma savaşı
Çalışmalara 8 Mayıs'ta başlayan Bursaspor'da tempo iyice arttı.
Çalışmalara 8 Mayıs'ta başlayan Bursaspor'da tempo iyice arttı. Ligin başlangıç tarihinin kesinleşmesinin ardından yeşil-beyazlılarda futbolcular da havaya girdi, idmanlardaki tablo teknik heyetin yüzünü güldürdü. Çalışmalarda tam kadro yer alan Timsah'ta forma savaşı kızışırken, kalan maçlarda forma giymek isteyen oyuncular performansıyla teknik direktör İbrahim Üzülmez'in gözüne girmeye çalışıyor.
- 7.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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