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07 Haziran 2020, Pazar
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’da forma savaşı

Bursaspor’da forma savaşı

 8 Mayıs'ta başlayan 'da tempo iyice arttı.

8 Mayıs'ta başlayan 'da tempo iyice arttı. Ligin başlangıç tarihinin kesinleşmesinin ardından yeşil-beyazlılarda futbolcular da havaya girdi, idmanlardaki tablo teknik heyetin yüzünü güldürdü. Çalışmalarda tam kadro yer alan Timsah'ta forma savaşı kızışırken, kalan maçlarda forma giymek isteyen oyuncular performansıyla teknik direktör İbrahim Üzülmez'in gözüne girmeye çalışıyor.

  1. 7.6.2020
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