Alt liglerin özeti (10.06.20)

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez'den takıma övgü. Herkesin özveriyle çalıştığını söyleyen Üzülmez, "Bunun karşılığını alacağız" diye konuştu.



Giresun Asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, "Play-off hedefimiz sürüyor. Fikstüre göre avantajlıyız. Adana ve İstanbul maçlarını kazanıp, yolumuza devam edeceğiz" dedi.



Elazığspor'da futbolculara ikinci kez yapılan korona virüs testinin sonuçları dün duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklama tüm testlerin negatif çıktığı ifade edildi.