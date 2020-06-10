Alt liglerin özeti (10.06.20)
Türkiye alt liglerinden öne çıkan detayları ve gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte öne çıkan detaylar...
Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez'den takıma övgü. Herkesin özveriyle çalıştığını söyleyen Üzülmez, "Bunun karşılığını alacağız" diye konuştu.
Giresun Asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, "Play-off hedefimiz sürüyor. Fikstüre göre avantajlıyız. Adana ve İstanbul maçlarını kazanıp, yolumuza devam edeceğiz" dedi.
Elazığspor'da futbolculara ikinci kez yapılan korona virüs testinin sonuçları dün duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklama tüm testlerin negatif çıktığı ifade edildi.
- 10.6.2020
- Ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin teklifi ve Hasan Ali Kaldırım'ın talebi...
- Galatasaray'dan bir bomba daha! İmzayı atıyor...
- Yeni teknik direktör Tahir Karapınar Fenerbahçe ile ilk idmanına çıktı
- Onyekuru ve Emre Kılınç'ın menajerinden flaş Galatasaray açıklaması!
- Cengiz Ünder Juventus'a gidecek mi? Roma'dan resmi açıklama!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Alt liglerin özeti (10.06.20) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.