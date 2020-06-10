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10 Haziran 2020, Çarşamba
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Alt liglerin özeti (10.06.20)

Alt liglerin özeti (10.06.20)

alt liglerinden öne çıkan detayları ve gelişmeleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte öne çıkan detaylar...

Bursaspor İbrahim Üzülmez'den takıma övgü. Herkesin özveriyle çalıştığını söyleyen Üzülmez, "Bunun karşılığını alacağız" diye konuştu.

Asbaşkanı Mehmet Fevzi Usta, "Play-off hedefimiz sürüyor. Fikstüre göre avantajlıyız. ve maçlarını kazanıp, yolumuza devam edeceğiz" dedi.

'da futbolculara ikinci kez yapılan korona virüs testinin sonuçları dün duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklama tüm testlerin negatif çıktığı ifade edildi.

  1. 10.6.2020
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