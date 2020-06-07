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07 Haziran 2020, Pazar
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Vural net konuştu

Vural net konuştu

, kısa bir açıklama yaptı.

, kısa bir açıklama yaptı. Tecrübeli hoca, "Şampiyonluk yarışı son düdüğe kadar devam edecek. 3 aylık arada iyi çalışmış olan avantajlı olacak. Ara verilmeden önce seri yakalamıştık, tekrar seri istiyoruz. Tek hedefimiz " dedi.

  1. 7.6.2020
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