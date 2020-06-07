Vural net konuştu

Akhisar Teknik Direktörü Yılmaz Vural, kısa bir açıklama yaptı. Tecrübeli hoca, "Şampiyonluk yarışı son düdüğe kadar devam edecek. 3 aylık arada iyi çalışmış olan avantajlı olacak. Ara verilmeden önce seri yakalamıştık, tekrar seri istiyoruz. Tek hedefimiz Süper Lig" dedi.