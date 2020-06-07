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07 Haziran 2020, Pazar
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Süper Lig aşkına!

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Altay'ın yıldızı Gençer Cansev, geri sayıma geçti.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Altay'ın yıldızı Gençer Cansev, geri sayıma geçti. 2 hafta içinde takımla çalışmalara başlayacağını söyleyen Gençer, "Tedavi sürecinde takım arkadaşlarım hiç yalnız bırakmadı. 'e ilk 2'den çıkabileceğimizi düşünüyorum. En kötü Play-Off'a kalırız" ifadelerini kullandı.

  1. 7.6.2020
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