Süper Lig aşkına!
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Altay'ın yıldızı Gençer Cansev, geri sayıma geçti.
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Altay'ın yıldızı Gençer Cansev, geri sayıma geçti. 2 hafta içinde takımla çalışmalara başlayacağını söyleyen Gençer, "Tedavi sürecinde takım arkadaşlarım hiç yalnız bırakmadı. Süper Lig'e ilk 2'den çıkabileceğimizi düşünüyorum. En kötü Play-Off'a kalırız" ifadelerini kullandı.
- 7.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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