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07 Haziran 2020, Pazar
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iddialı

Erzurum iddialı

'in aklı fikri 'de!

'in aklı fikri 'de! 6'da 6 yapacaklarını iddia eden Özdilek, "Süper Lig yolunda tüm ipler bizim elimizde ve bu fırsatı rakiplerimize kaptırmayacağız. Erzurumspor'u hak ettiği yere taşıyacağız" açıklamasını yaptı.

  1. 7.6.2020
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