Erzurum iddialı

Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in aklı fikri Süper Lig'de! 6'da 6 yapacaklarını iddia eden Özdilek, "Süper Lig yolunda tüm ipler bizim elimizde ve bu fırsatı rakiplerimize kaptırmayacağız. Erzurumspor'u hak ettiği yere taşıyacağız" açıklamasını yaptı.