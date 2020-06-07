Altınordu'nun iki genç yıldızı için Liverpool'la pazarlıklar sürüyor

Altınordu'da sezon başında vitrine çıkan Ravil Tagir ve Burak İnce'ye İngiltere'den talip çıktı. Yeni Asır'da yer alan habere göre dünyaca ünlü İngiliz kulübü Liverpool, kırmızı-lacivertli ekibin iki yıldızına resmen talip oldu.

Liverpool'un 2 oyuncu için 7.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü belirtildi. İzmir temsilcisinin ayrıca satıştan yüzde 30 pay da istediği gelen haberler arasında.

İki ekip transferde anlaşsa bile 18 yaşından küçük oldukları için Ravil 1, Burak İnce de 2 yıl daha Altınordu'da forma giyecek. Oyuncular 18 yaşın altında olduğu için İngiltere'de çalışma izni alamıyorlar.

Başkan Seyit Mehmet Özkan, transferde öncelikli hedeflerinin oyuncuları Avrupa'ya göndermek olduğunu söyledi. Özkan, "Yetiştirdiğimiz futbolcuları Premier Lig'de izlemek ilk hedefimiz" dedi.





