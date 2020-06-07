TFF 1. Lig takımlarından Altınordu forması giyen iki genç yıldıza Liverpool talip oldu. İngiliz ekibinin, 7.5 milyon Euro önerdiği Ravil Tagir ve Burak İnce'nin transferi konusunda pazarlıkların sürdüğü ifade ediliyor.
Altınordu'da sezon başında vitrine çıkan Ravil Tagir ve Burak İnce'ye İngiltere'den talip çıktı. Yeni Asır'da yer alan habere göre dünyaca ünlü İngiliz kulübü Liverpool, kırmızı-lacivertli ekibin iki yıldızına resmen talip oldu.
Liverpool'un 2 oyuncu için 7.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü belirtildi. İzmir temsilcisinin ayrıca satıştan yüzde 30 pay da istediği gelen haberler arasında.
İki ekip transferde anlaşsa bile 18 yaşından küçük oldukları için Ravil 1, Burak İnce de 2 yıl daha Altınordu'da forma giyecek. Oyuncular 18 yaşın altında olduğu için İngiltere'de çalışma izni alamıyorlar.
Başkan Seyit Mehmet Özkan, transferde öncelikli hedeflerinin oyuncuları Avrupa'ya göndermek olduğunu söyledi. Özkan, "Yetiştirdiğimiz futbolcuları Premier Lig'de izlemek ilk hedefimiz" dedi.
- 07.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Altınordu'nun iki genç yıldızı için Liverpool'la pazarlıklar sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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