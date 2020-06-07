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07 Haziran 2020, Pazar
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Haberler TFF 1.Lig Liverpool 7.5 milyon Euro önerdi! Türk kulübüyle pazarlıklar sürüyor

'nun iki genç yıldızı için 'la pazarlıklar sürüyor

Altınordu'nun iki genç yıldızı için Liverpool'la pazarlıklar sürüyor

1. Lig takımlarından forması giyen iki genç yıldıza talip oldu. İngiliz ekibinin, 7.5 milyon Euro önerdiği ve 'nin transferi konusunda pazarlıkların sürdüğü ifade ediliyor.

'da sezon başında vitrine çıkan ve 'ye 'den talip çıktı. Yeni Asır'da yer alan habere göre dünyaca ünlü İngiliz kulübü , kırmızı-lacivertli ekibin iki yıldızına resmen talip oldu.

Liverpool'un 2 oyuncu için 7.5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü belirtildi. temsilcisinin ayrıca satıştan yüzde 30 pay da istediği gelen haberler arasında.

İki ekip transferde anlaşsa bile 18 yaşından küçük oldukları için Ravil 1, Burak İnce de 2 yıl daha Altınordu'da forma giyecek. Oyuncular 18 yaşın altında olduğu için İngiltere'de çalışma izni alamıyorlar.

Başkan , transferde öncelikli hedeflerinin oyuncuları Avrupa'ya göndermek olduğunu söyledi. Özkan, "Yetiştirdiğimiz futbolcuları 'de izlemek ilk hedefimiz" dedi.



  1. 07.06.2020
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