Yılmaz Vural 3 aydır tesislerde! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Yılmaz Vural 3 aydır tesislerde!

3 aydır tesislerde!

Yılmaz Vural 3 aydır tesislerde!

Corona virüsü salgını sonrası verilen aranın ardından 'da tekrar başlayacak olan 1. Lig'de mücadele veren Akhisarspor'un tecrübeli çalıştırıcısı yaşanan süreç hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yaklaşık 3 aydır kulübün tesislerinde kalan Vural, "Tek hedefimiz 'e geri dönmek" ifadelerini kullandı.

Corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın ardından 'da kaldığı yerden yeniden başlayacak 1'inci Lig'de Akhisarspor'u çalıştıran , şampiyonluk yarışının son düdüğe kadar devam edeceğini söyledi. Ligde ilk 2'den 'e çıkmak için ilk 8 takımın da iddialı olduğunu belirten Vural, "Puanlar birbirine çok yakın. Hem direkt Süper Lig, hem de Play-Off yarışı son düdüğe kadar bitmez. Bu periyotta 3 aylık arada iyi çalışmış olan, seri yakalayan takım avantajlı olacak. Sezona ara verilmeden önce seri yakalamıştık. Tekrar seri istiyoruz. Bizim tek hedefimiz Süper Lig'e dönmek" diye konuştu.

Ligde 53 puanlı lider Hatayspor'un büyük bir hata yapmadığı takdirde ilk 2'den kopmayıp Süper Lig hedefine ulaşacağına inandığını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Ligde 47 puanla ikinci sıradaki Erzurumspor'un 11 futbolcusunda virüs tespit edildi. Antrenmanlara başlamışken karantina süreci yaşayıp ara verdiler. 46 puandaki geç başladı ama iyi çalıştı. Bizim gibi 45 puanlı bu periyotta kamp yapıp formda kaldı. 43 puanlı Altay, teknik direktör 'la hiç kaybetmedi. Yine 43 puandaki Karagümrük de iyi ve motive bir takım. Herkesin hedefinin ilk 2 olduğu, kıran kırana bir yarış olacak. Bu sene takımların birbirine yakın olmasıyla baraj düştü. 60 puanı geçen takım Süper Lig'e çıkar, 55 puan ve üstü de Play-Off oynar" ifadelerini kullandı.

3 AYDIR EVE GİTMEDİ
Türk futbolunun en çok kulüp çalıştıran teknik direktörü olan Yılmaz Vural, corona virüsü salgını boyunca yaklaşık 3 aydır 1 gün bile evine gitmeyip Akhisarspor'un tesislerine karargah kurdu. Ligler 19 Mart'ta tatil edildikten sonra 20 Mart gecesi tesislere dönen 67 yaşındaki Vural, 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirilince tesisleri evi yaptı. Teknik heyetin verdiği program dahilinde evlerinde olan futbolcuları online antrenmanlarla 1 ay boyunca tesisten yöneten Vural, 28 Nisan'da antrenmanlar başladıktan sonra da tesisten hiç ayrılmadı. Yılmaz Vural, "Hayatımda hiç evimde bile 3 ay aralıksız kalmamıştım. Aylardır 1 dakika bile tesislerden ayrılmadım. Akhisar'da çalışanından kulüp başkanına müthiş bir birliktelik yakaladık. Bu emeklerin sonu Süper Lig olacak" dedi.

  1. 06.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yılmaz Vural 3 aydır tesislerde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA