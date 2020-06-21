Timsah'a büyük darbe!

TFF 1. Lig'de ilk 2 sıra için mücadele eden Bursaspor, deplasmanda Keçiörengücü'ne 1-0 yenildi. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci yarısı karşılıklı ataklarla geçerken 82'de sahneye çıkan Kone, ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golü attı. Lige verilen ara öncesi Bolu ile berabere kalan Bursa, dün de yenilince hedefinden şaştı. Keçiörengücü ise tam 7 hafta sonra galip geldi. Ligde gelecek hafta Bursa Bursa, Adana; Keçiören ise Altıonordu ile karşılaşacak.