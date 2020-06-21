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21 Haziran 2020, Pazar
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Timsah'a büyük darbe!

Timsah'a büyük darbe!

İlk 2 için mücadele eden , hedefinden şaştı. ise 7 hafta sonra 3 puan aldı.

1. Lig'de ilk 2 sıra için mücadele eden , deplasmanda 'ne 1-0 yenildi. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci yarısı karşılıklı ataklarla geçerken 82'de sahneye çıkan Kone, ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golü attı. Lige verilen ara öncesi ile berabere kalan , dün de yenilince hedefinden şaştı. Keçiörengücü ise tam 7 hafta sonra galip geldi. Ligde gelecek hafta Bursa Bursa, ; Keçiören ise Altıonordu ile karşılaşacak.

  1. 21.6.2020
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