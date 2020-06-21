Timsah'a büyük darbe!
İlk 2 için mücadele eden Bursaspor, hedefinden şaştı. Keçiörengücü ise 7 hafta sonra 3 puan aldı.
TFF 1. Lig'de ilk 2 sıra için mücadele eden Bursaspor, deplasmanda Keçiörengücü'ne 1-0 yenildi. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci yarısı karşılıklı ataklarla geçerken 82'de sahneye çıkan Kone, ev sahibi ekibe 3 puanı getiren golü attı. Lige verilen ara öncesi Bolu ile berabere kalan Bursa, dün de yenilince hedefinden şaştı. Keçiörengücü ise tam 7 hafta sonra galip geldi. Ligde gelecek hafta Bursa Bursa, Adana; Keçiören ise Altıonordu ile karşılaşacak.
- 21.6.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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