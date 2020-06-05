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05 Haziran 2020, Cuma
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Haberler TFF 1.Lig Bursasporlu Seleznov'dan şampiyonluk açıklaması!

Bursasporlu Seleznov'dan şampiyonluk açıklaması!

Bursasporlu Seleznov'dan şampiyonluk açıklaması!

1. Lig'de mücadele eden 'un golcüsü kulübün son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. oyuncu açıklamasında maçlarda taraftarın olmamasından yakınırken, "İlk 3 maçı kazanırsak şampiyon olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

'un deneyimli santrfor oyuncusu , açıklamalarda bulundu. Corona virüsü pandemisi nedeniyle oluşan karantina sürecini değerlendiren santrfor, "Bütün dünyada aynı durum vardı, bütün ligler durduruldu. Herkesin idmanlara devam etmekten dolayı mutlu olduğunu düşünüyorum. maçları çok özledi. Tek sorun var, taraftar olmayacak. Taraftarsız , futbol değildir. Ben de bu süreçte evde kaldım, havalimanları ve ülke sınırları kapalıydı arada ata bindim, sürekli evde kalmak zor bir şey" dedi.
Sahalara dönüşe ilişkin de konuşan Seleznov, "İdmanlara sakatlıkla döndüm, sadece ben karantinada sakatlanabilirim. Karantinada futbol oynamaya çalışırken, ayak parmağımı kırdım. O yüzden sakat bir şekilde döndüm ama şu an iyiyim" diye konuştu.

"HERKES KALAN HAFTALARIN ÖNEMİNİN FARKINDA"
1'inci Lig'de kalan 6 haftalık dönemi de değerlendiren Ukraynalı santrfor, "Herkes kalan haftaların öneminin farkında. Kendi içimde düşündüğümde, ilk 3 maçı kazanırsak şampiyon olacağımıza inanıyorum ama önce bunu gerçekleştirmemiz lazım. Önümüzde zorluklar var, Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağız, sentetik sahaları var. En son 5 sene önce sentetik sahada oynamıştım. Tabii ki ilk önce bunu gerçekleştirmemiz lazım, havalar da çok sıcak bu da zorlayacak" ifadelerini kullandı.

"SEZON BAŞINDAKİ HEYECAN İLE BAŞLAYACAĞIZ"
Bursaspor'un iyi bir hücum gücünün olduğuna işaret eden Seleznov, "Özellikle atak oyuncuları olarak takımın 10 numara olduğunu söyleyebilirim, başka takımlarda bu kadar geniş ve bu kadar iyi atak oyuncularının olduğu kadro görmemiştim. Son 4-5 maçta özgüven sorunu yaşadık, belki de taraftarın olmamasıyla da ilgiliydi. Karantina süreci iyi geldi diye düşünüyorum, sezonun geri kalanına tıpkı sezon başındaki heyecan ile başlayacağız" yorumunu yaptı.

Seleznov ayrıca, taraftara da çağrıda bulunarak "Taraftarı çok seviyorum, böyle bir taraftar hiç görmedim. Çılgın gibiler" ifadesini kullandı.

  1. 05.06.2020
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