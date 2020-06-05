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05 Haziran 2020, Cuma
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Es-Es’ten efsane forma

Es-Es’ten efsane forma

, gözde forması olan çubuklu formadan sınırlı sayıda üreterek satışa sundu. Tesislerin girişinde açılan satış noktasından 150 TL bağış karşılığında satılan formaların kısa sürede tükenmesi bekleniyor.

, gözde forması olan çubuklu formadan sınırlı sayıda üreterek satışa sundu. Tesislerin girişinde açılan satış noktasından 150 TL bağış karşılığında satılan formaların kısa sürede tükenmesi bekleniyor. Takımın imzaladığı formalar ise 250 TL'den satılıyor. Taraftarlar, siparişin 1 gün sonrasında formayı teslim alıyor.
  1. 5.6.2020
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