Gökhan eski takımına karşı - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
05 Haziran 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Gökhan eski takımına karşı

Gökhan eski takımına karşı

Gökhan eski takımına karşı

Üç aylık aranın ardından 'a konuk olacak Akhisar'da, duygusal bir 90 dakikaya çıkacak.

Üç aylık aranın ardından 'a konuk olacak Akhisar'da, duygusal bir 90 dakikaya çıkacak. Altyapısından yetiştiği ekibinde, 'e çıkmak için iki kez playoff oynayan 31 yaşındaki eldiven, bu kez eski kulübüne rakip olacak. Akhisarspor 45 puan toplarken Altay ise 43 puanla rakibini izliyor.
  1. 5.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gökhan eski takımına karşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA